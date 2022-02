Male incurabile, il sorriso di Letizia Borga si spegne a 54 anni

Oderzo piange in queste ore la scomparsa di Letizia Borga, madre di due figli mancata a 54 anni per un grave tumore contro cui stava lottando da anni. Originaria di Chiarano, viveva nella frazione di Fratta da una ventina d'anni.

Geometra di professione, in molti la ricordano oggi come una donna discreta ma molto generosa, legatissima alla sua famiglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio anche a Chiarano, paese d'origine della 54enne. Letizia lascia il marito Maurizio, i figli Matteo e Alessandro, la mamma Teresa, i fratelli Terenzio, Maria Pia e Giovanni, i suoceri, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali saranno celebrati domani, martedì 22 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Fratta. Dopo il rito funebre, la salma sarà tumulata nel cimitero di Chiarano. La famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte devolvere all'AIRC.