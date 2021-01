Maserada piange Barbon, tra i fondatori della cooperativa "Il Quadrifoglio"

Per l'anagrafe era Liberale ma, chi lo conosceva bene, amava chiamarlo Mario. Positivo al Covid è mancato a 65 anni nel reparto di pneumologia dell'ospedale Ca' Foncello a Treviso. Una scomparsa che ha provocato grande cordoglio nel comune di Maserada sul Piave dove in molti conoscevano Liberale (Mario) Barbon. Nonostante la disabilità, ha sempre vissuto con ottimismo e tenacia, senza commiserarsi. Originario di Paese, era tra i fondatori della cooperativa sociale "Il Quadrifoglio", comunità a sostegno delle persone disabili. Autore del libro "Non ho rincorso le farfalle - Una storia in carrozzella", in molti lo ricordano oggi come una persona sempre piena di entusiasmo, che amava scherzare con grande sagacia e intelligenza. Lascia le sorelle Adriana, Giuseppina, Maria Grazia, e Gabriella oltre a nipoti, cognati e parenti tutti. I funerali saranno celebrati mercoledì 20 gennaio, alle ore 15, nella chiesa arcipretale della frazione di Varago, a Maserada.