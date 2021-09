Lib(r)eriamoci - Incontri con gente che scrive

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ritornano le presentazioni di Lib(r)eriamoci al Bistrot del NaturaSì in centro a Treviso. Dopo la pausa estiva, Alberto Trentin e Chiara Stival incontrano nuovi autori e presentano alcune novità letterarie del 2021. L'orario è quello dell'aperitivo per iniziare assieme il weekend, chiacchierando di libri, di esperienze di scrittura e di lettura assieme al pubblico che partecipa con domande e curiosità. Per l'occasione il Bistrot ha creato ad hoc alcuni aperitivi letterari, per tutti i gusti nella vasta scelta del bio. L'appuntamento è il venerdì alle 18.30. Ecco gli autori ospitati e il titolo dei loro libri: Lorenzo Sartori con Il sottile filo di Arianna, Germana Urbani con Chi se non noi, Jacopo Marini con Santi numi e Pietro Spirito con Gente di Trieste.