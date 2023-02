"Cercando te, l'altra cappuccetto rosso": il secondo albo illustrato di Giulia Pancot

Se il lupo non fosse cattivo? Se non sapesse come comportarsi diversamente? Se avesse bisogno di aiuto? Sono questi gli interrogativi fondanti del secondo albo illustrato dell'artista e scrittrice Giulia Pancot, dal titolo "Cercando te", edito da Literary Romance, in uscita il 7 febbraio. Il lavoro racconta la storia di una Cappuccetto Rosso differente, riflettendo su come troppo spesso i pregiudizi siano limitanti e costrittivi e su quanto essi siano deleteri, specie coi bambini. "Cercando te" racconta di come nessuno vada abbandonato, di come sia possibile avvicinare tutti, perchè tutti meritiamo di essere cercati, trovati e abbracciati.

Giulia Pancot è un'autrice e illustratrice per bambini. «L’illustrazione, assieme al creare storie» ci racconta «sono il sottofondo di tutta la mia vita. Proprio per questo le mie storie sono scritte e disegnate per essere viste con gli occhi ed il cuore dei bambini, per poter entrare, con delicatezza, nel loro mondo e suscitarne emozioni. Per Pav Edizioni ho pubblicato “Sid”, mentre ora con Literary Romance esce "Cercando te"».