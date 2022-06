Liceo artistico, un milione e 800mila euro per la manutenzione dei serramenti

La Provincia di Treviso ha concluso in questi giorni l'iter di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo di tutti i serramenti della sede centrale d via Santa Caterina: gli interventi, che hanno ottenuto il finanziamento del valore complessivo di 1 milione e 800mila euro nell'ambito del NextGenerationEU, sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di aziende formato dalla TA srl (mandataria), con sede a Venezia, Boaretto e Associati srl, con sede a Venezia-Mestre, e all'ingegner Carlo Chiodin (mandante), con studio a Treviso. L'inizio dei lavori è in programma entro quest'anno. Quella dei serramenti è soltanto una delle operazioni che la Provincia sta svolgendo per l'artistico. Per il progetto di ristrutturazione dell’immobile “Ex Poste”, adiacente al liceo, la Provincia ha previsto lo stanziamento di altri 6 milioni di euro.

Il commento

«Si parte con la sostituzione dei serramenti del liceo artistico, un edificio storico di pregio che necessitava di un lavoro imponente come questo - conclude Stefano Marcon, presidente della Provincia - e non ci fermeremo qui, perché come tutti sanno andremo a valorizzare ancor di più l’area di Santa Caterina ristrutturando l’edificio ex Poste in accordo col Comune di Treviso, grazie alla cessione del Demanio. Stiamo andando avanti con le analisi preliminari e a breve inizieremo anche lì i lavori».