Bel risultato per il Liceo Veronese: è ambasciatore del Parlamento Europeo

Il liceo Veronese è ora una scuola ambasciatrice del Parlamento europeo. Si è svolta infatti nei giorni scorsi nella Sala conferenze del Centro Culturale Candiani a Mestre la cerimonia di premiazione degli istituti veneti che hanno aderito al progetto “EPAS – European Parliament Ambassador School” in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo di Milano. L'istituto è stato rappresentato dalla classe IV E che ha aderito a tale percorso nell'ambito dell'attività di educazione civica e che, nel giorno della premiazione, è stata accompagnata dalle prof.Carla Crosato ed Elisa Viviani. Il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo (European Parliament Ambassador School Programme EPAS) coinvolge le scuole di tutta Europa e consiste in un percorso annuale di formazione che culmina nella cerimonia di consegna e apposizione della targa di Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo.

Il percorso ha come scopo quello di avvicinare gli studenti all’Europa e al Parlamento europeo in particolare, farne conoscere il funzionamento, favorire le interazioni tra studenti e deputati europei nonché dare informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione tirocinio e lavoro offerte dall’Europa per i giovani. I temi di quest'anno hanno riguardato in particolare questioni relative a Tutela ambientale, cittadinanza europea, prospettive relative al futuro dell'Europa. “Le attività effettuate quest'anno sono state molteplici - spiega la prof.Elisa Viviani - Dalla gestione di una pagina Instagram sul tema a incontri specifici. Ad esempio nel corso di un incontro con il neolaureato Pietro Sala, un ragazzo di 21 anni, dottore in scienze politiche internazionali e membro della fondazione Megalizzi, sono state presentate la storia dell'Unione Europea e la formazione delle istituzioni. In ricordo della giornata e per accompagnarci nella scoperta, ci sono stati regalati dei gadget: una mascherina dell'UE e un libretto contenente tutte le informazioni riguardanti questa importante organizzazione alla quale noi apparteniamo, che tuttavia ci sembra cosi distante da noi".