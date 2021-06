Addio a Linda Balestreri, vedova di Aldo Tognana: aveva 99 anni

Treviso piange la scomparsa di Linda Balestreri, moglie di Aldo Tognana, mancata all'affetto dei suoi cari nella giornata di sabato 19 giugno. Aveva 99 anni e se ne è andata a quasi un anno esatto dalla scomparsa dell'amato consorte.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", un paio di settimane fa la signora Linda si era sentita male ed era stata ricoverata in ospedale. Giovedì scorso però era potuta tornare a casa. Un rientro durato fino a domenica quando la 99enne ha perso la vita nella sua abitazione a Sant'Antonino. Madre di quattro figli, aveva adottato anche la piccola Cristina da un orfanotrofio. Il suo amore per la famiglia è stato immenso: nonostante il marito Aldo viaggiasse molto per lavoro, la signora Linda preferiva rimanere spesso a casa per non lasciare soli i figli. Laureata in Letteratura, traguardo molto raro per le donne degli Anni '40 e '50, aveva insegnato per alcuni anni prima di affiancare il marito nell'attività che li ha fatti conoscere in tutta Treviso. A piangerla oggi sono i figli Alessandra, Mimmina, Betty, Tonino e Cristina con le rispettive famiglie, i nipoti, i pronipoti, uniti ai parenti ed agli amici tutti. Per volontà dei familiari i funerali saranno celebrati in forma strettamente privata mercoledì 23 giugno, esattamente a un anno di distanza dalla scomparsa di Aldo Tognana.