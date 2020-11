Violenza sulle donne, Provincia promuove la sua linea di supporto telefonico

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Provincia di Treviso, assieme alla Commissione Provinciale pari opportunità e alla Consigliera di Parità, lancia una campagna di promozione per la help line 1522, la linea di supporto nazionale contro la violenza e lo stalking. L’iniziativa ha anche il patrocinio della Prefettura di Treviso.

Nei giorni scorsi è stata inviata a tutti e 94 i Comuni della Provincia di Treviso firmata dal presidente Stefano Marcon, dalla consigliera provinciale delegata alle Pari opportunità Stefania Sartori, dalla presidentessa della Commissione Provinciale Pari Opportunità Antonella De Giusti e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Treviso Stefania Barbieri, dove si invitano i sindaci a esporre per almeno 2 anni un apposito totem espositore dedicato, messo a disposizione proprio dalla Provincia.