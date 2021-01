Addio a Lino Bortolini: ex finanziere con la passione per la scrittura

Il sorriso di Lino Bortolini si è spento al Covid hospital di Vittorio Veneto, dov'era stato ricoverato dopo aver contratto il virus. Nato a Miane in il 12 luglio del 1938, aveva studiato a Vittorio Veneto.

Arruolato nella Guardia di Finanza nel 1960 ne ha percorso i vari gradi dalla gavetta, fino al grado di "Maggiore". Nominato Sottotenente nel 1974 ha comandato in Piemonte la Tenenza di Tortona. È stato in servizio al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano dal 1979 al 1981. Dall'autunno 1981 al 1984 ha comandato la Compagnia di Bassano del Grappa e in seguito il Nucleo provinciale della polizia tributaria di Vicenza e la Compagnia della stessa città fino al 1986, quando ha lasciato le Fiamme gialle andando in pensione. Imprenditore attivo in Slovacchia e soprattutto in Polonia, Lino aveva passione e talento per la scrittura. Nel 2012 ha vinto il premio "Il Molinello" per il libro autobiografico "Storia e Memoria" ma sono tantissimi i libri che l'ex finanziere ha pubblicato, tra questi: "Disonorati" (2017), "Al calar del sol" (2019) e "Dimmi chi sei", uscito a dicembre 2020 poco prima che il Covid lo colpisse. Lino lascia la moglie Grazyna e i figli Fabio e Dario insieme a nipoti e amici tutti. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo in vita lo ricorda come un uomo colto, onesto e modesto. Tre doti sempre più rare al giorno d'oggi. I funerali saranno celebrati sabato 23 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Miane.