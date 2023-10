Addio a Monsignor Lino Cusinato, storico direttore de “La vita del popolo”

All'alba di venerdì 6 ottobre, proprio mentre le spoglie di San Pio X percorrevano le strade della terra natale per arrivare in Duomo a Treviso, si è spento, all’età di novant’anni, nella casa del Clero, monsignor Lino Cusinato. Era malato da tempo.

Sacerdote simbolo della Diocesi di Treviso, Cusinato ha lasciato tracce indelebili nei suoi molteplici servizi e attività, in ambito pastorale, culturale e giornalistico. Direttore della "Vita del popolo" negli anni Ottanta, aveva dato una vera e propria svolta al settimanale, trasformandolo in azienda con una tiratura di 26mila copie. Protagonista del dibattito ecclesiale, culturale e politico in anni di grande sviluppo del territorio trevigiano, mentre già si annunciava la crisi della Democrazia Cristiana, con il suo giornale accompagnò una vivace stagione di Chiesa: si trattava, in quegli anni di ripensare la vita delle comunità a partire dal Concilio, e il giornale diocesano accompagnò quella stagione, che con le parole di oggi potremmo chiamare autenticamente sinodale. Fu uno dei “pionieri” della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), assieme a un altro gruppo di direttori “ispirati” e “anticipatori”. Quindi, la successiva nomina a parroco di Castelfranco e, dopo la conclusione del suo servizio, la residenza nella comunità degli Oblati diocesani, di cui è stato preposto. Autore di numerose pubblicazioni, proprio in questi giorni è uscito il suo ultimo "regalo" a San Pio X, alla Vita del popolo e ai suoi lettori: la riedizione di un breve libretto che ripercorre gli anni “trevigiani” di Giuseppe Sarto, quando il futuro Pio X aveva prestato servizio come cancelliere vescovile, canonico e padre spirituale del Seminario.

La vita

Lino Cusinato era nato a Galliera Veneta il 24 marzo 1933. Formatosi nel Seminario trevigiano, fu ordinato prete l’8 giugno 1958. Nel settembre dello stesso anno fu nominato assistente al Collegio Vescovile Pio X; l’anno successivo cappellano a Pederobba; nel 1961 rientrò al Collegio Pio X come assistente. All’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano si laureò in filosofia nel 1968: da qui l’insegnamento di filosofia e storia presso il Collegio Pio X e il Seminario. Insegnò anche alcuni anni presso l’istituto magistrale Duca degli Abbruzzi. Nel 1975 fu chiamato come educatore della comunità giovanile del Seminario nella quale rimase fino al 1979, quando, nominato vicedirettore della Vita del Popolo, venne aggregato alla comunità dei sacerdoti Oblati diocesani. Nel 1983 assunse la direzione del settimanale diocesano, “La Vita del popolo, che rinnovò e rilanciò, contribuendo alla nascita a livello nazionale della Federazione dei settimanali cattolici, la Fisc. Nel 1987 venne nominato arciprete abate del Duomo di Castelfranco Veneto, dove rimase fino alle dimissioni nel 2010. Al termine del suo servizio di parroco tornò presso la comunità degli Oblati, nella quale successivamente ha svolto anche la funzione di preposto. In questi anni si è dedicato alle ricerche storiche e a favorire ed alimentare la conoscenza e la devozione verso il beato Andrea Giacinto Longhin, soprattutto attraverso la rivista «Maestro e Padre», della quale era direttore.