Il Lions Club di Castelfranco dona due sanificatori al Centro Sartor

La direttrice Elisabetta Barbato: «Si tratta di uno strumento essenziale in questo delicato momento per continuare a mantenere i nostri ospiti al sicuro»

Un dono gradito e soprattutto utile quello del Lions Club di Castelfranco Veneto che ha voluto consegnare al Centro Servizi alla Persona “Domenico Sartor” di Castelfranco due sanificatori per ambiente DUAL UV-C, utilissimi per igienizzare le sale e le superfici della struttura nella lotta contro il Covid-19. «Un sentito ringraziamento al Lions Club di Castelfranco Veneto – commenta la direttrice Elisabetta Barbato – per questo prezioso dono, uno strumento essenziale in questo delicato momento per continuare a mantenere i nostri ospiti al sicuro».