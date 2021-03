Vaccini anti-Covid: l'elenco delle categorie che avranno la precedenza

Da lunedì 29 marzo i residenti in provincia di Treviso con meno di 80 anni non saranno più convocati a fare il vaccino via lettera o con sms. Dovranno prenotarsi su una piattaforma online che l'Ulss 2 Marca trevigiana sta mettendo a punto in questi giorni.

Accedendo alla piattaforma i cittadini potranno prenotarsi scegliendo il centro vaccinale più vicino e indicando eventuali patologie da segnalare prima della vaccinazione. Le prenotazioni non saranno subito aperte a tutti. Si procederà per età, dai più anziani ai più giovani, dando precedenza anche ad alcune categorie professionali (indicate sotto). L'apertura della piattaforma era attesa per questo fine settimana ma, problemi tecnici e informatici, hanno fatto slittare a lunedì le prime prenotazioni. Nei giorni scorsi l'azienda sanitaria aveva invitato i cittadini a non telefonare al Cup per prenotare le vaccinazioni contro il Covid. Nelle prossime settimane verrà attivata una linea telefonica dedicata proprio alle vaccinazioni anti-Covid.

Le categorie che avranno precedenza nella vaccinazione potranno prenotarsi sul portale "Voglio vaccinarmi" e sono: