Little Run, in 1500 per la corsa a sostegno delle persone con disabilità

Little Run da tutto esaurito: un successo la sesta edizione della corsa e camminata di Santo Stefano a Vittorio Veneto dedicata a donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio.

Oltre 1500 corridori e camminatori si sono messi in moto dalle 9.30 di lunedì 26 dal Marco Polo Sporting Center di Vittorio V, e tutti e 1000 gli scaldacolli ufficiali della Little Run, disegnati da Alberto Ceschin – IAM, sono stati distribuiti in cambio di un'offerta. Primo al traguardo del percorso di 17 chilometri, che saliva a Sant'Augusta e Maren per poi ritornare in via Serravalle al Marco Polo, è stato Leonardo Feletto. Adatto a tutte le andature il percorso da 7 chilometri ha premiato i primi 50 bambini al traguardo. Hanno completato la Little Run anche alcuni dei 40 ospiti del Piccolo Rifugio, assieme ai volontari dell'associazione Lucia Schiavinato. A prendersi cura dei partecipanti lungo il percorso circa 50 volontari, dagli 11 anni di Caterina Margherita ed Emma in su. Per tutti e due i percorsi, passaggio all'interno del Piccolo Rifugio, dove i claun di Viviamo In Positivo Treviso hanno fatto divertire. Nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale del ricavato totale della Little Run: si preannuncia un risultato di generosità...a cinque cifre. Il 100% del ricavato servirà a donare al Piccolo Rifugio trattamenti personalizzati contro il dolore, per therapy, laboratorio di teatro e soggiorni estivi: tante occasioni di felicità per donne e uomini con disabilità. Da parte del Piccolo Rifugio un grande ringraziamento a tutti i partecipanti.

I commenti

«Una giornata perfetta di solidarietà e sport» le parole di Ivan Cao, presidente della Scuola di Maratona Vittorio Veneto, che organizza la Little Run. «Donare un sorriso agli ospiti del Piccolo Rifugio riempie veramente il cuore» aggiunge Deborah De Nardi, ideatrice con Alessandro Padovan di questo appuntamento. A correre e camminare la Little Run sfoggiando le loro divise sociali anche varie società sportive: Calcio Vittorio Veneto, Calcio Cappella Maggiore, Fuel To Run, Gruppo Podistico Livenza, Vittorio Atletica, Agggredire Ceggia, Cimavilla Running Team, Amici di Lutrano, Orienteering Tarzo, e altri ancora. Alla Little Run anche sodalizi amici del Piccolo Rifugio: Coro Sconcertati, Accademia Lorenzo Da Ponte, Avis Vittorio Veneto e altri.