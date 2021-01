Little Run solidale con il Piccolo Rifugio: raccolti oltre 7 mila euro

Una generosità al di là di ogni previsione quella della quarta edizione della Little Run, la corsa per e con gli uomini e le donne con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. E una generosità più forte anche della pandemia e delle limitazioni ad essa collegate. Per evitare assembramenti, infatti, non si è svolta, come in precedenza, una corsa di gruppo il 26 dicembre, bensì tante Little Run, distanti ma unite, corse tra il 7 dicembre e il 7 gennaio. Per ogni corsa è arrivata poi un'offerta e il ricavato complessivo ottenuto è di ben 7.305 euro.

Il Piccolo Rifugio userà questo denaro per progetti educativi, artistici e sportivi a beneficio delle donne e degli uomini con disabilità, per ridare loro un po' di quello che il 2020, con lockdown e pandemia, ha tolto. Ma tale somma sarà anche sfruttata per trattamenti per il benessere individuali, soprattutto per i più fragili tra gli ospiti del Piccolo Rifugio, quelli per i quali il dolore è una compagnia frequente. E infine sarà usata come primo contributo per l'acquisto del nuovo pulmino dell'associazione Lucia Schiavinato con cui gli ospiti del Piccolo Rifugio torneranno a vivere uscite, gite e piccole vacanze, non appena la pandemia perderà la sua malvagia forza.