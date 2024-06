Manutenzione della Livenzetta: «In arrivo dalla Regione oltre 300mila euro»

Dopo il primo anno di mandato utilizzato per concludere i progetti in corso ed effettuare richieste di contributo, Motta di Livenza ricomincia ad accumulare contributi extrabilancio per la realizzazione di opere strategiche per il rilancio della città.

«L’ultimo anno lo abbiamo passato a concludere le tantissime opere in corso e a seminare per il futuro presentando molteplici richieste di contributo - spiega il sindaco Alessandro Righi -. Il 2024 è iniziato alla grande continuando da dove ci eravamo lasciati e confermando la nostra capacità di recuperare contributi extrabilancio al fine di far crescere la città ma senza pesare sulle tasche dei cittadini». Nel corso del 2023 il Comune di Motta di Livenza aveva realizzato un progetto di manutenzione straordinaria della Livenzetta dopo i tanti problemi di mancanza di acqua degli anni precedenti, complici i fenomeni anomali ma sempre più frequenti di siccità estiva. «I problemi di mancanza di acqua nella Livenzetta sono strutturali - aggiunge il sindaco - e derivano principalmente dalla scarsità di acqua presente nell’alveo principale della Livenza». Quando il livello è più basso delle due soglie di entrata e uscita il ramo morto che passa in centro va in secca. Le operazioni possibili sono quelle di chiudere le soglie (porte Vinciane e idrovora di San Giovanni) e pompare acqua con enormi costi energetici. Operazione che deve essere fatta di continuo per evitare il ristagno di acqua maleodorante e verdognola.

«Questo problema si risolve solo con una strategia strutturale - aggiunge Righi - nella quale il Comune, pur non essendo l’ente competente, si è messo a disposizione come promotore per trovare soluzioni a una problematica che da decenni si ripete e che con l’evoluzione metereologica degli ultimi anni ha avuto più rilievo nell’opinione pubblica. In attesa di questa risposta abbiamo realizzato un progetto di manutenzione straordinaria che porterà alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle sponde dalla Livenzetta». Il progetto dal costo di 700mila euro si è classificato in graduatoria utile per il finanziamento di circa il 50% da parte della Regione Veneto ed i lavori saranno realizzati nel 2025. Conclude il sindaco: «Abbiamo concepito il progetto per centrare l’obiettivo e dare una risposta alla Cittadinanza anche se su una competenza non propriamente Comunale. Non potevamo più attendere. Appena arrivata la notizia ci siamo già messi al lavoro per completare il progetto e appaltare l’opera entro fine 2024 in modo da iniziare il cantiere nella primavera 2025. Un primo passo per valorizzare un luogo bellissimo e rappresentativo della nostra città».