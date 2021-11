Torna la Loggia incantata: ospiterà il villaggio di Babbo Natale

Si sono accese nell'ultimo fine settimana di novembre le luci della Loggia Incantata, una delle installazioni più attese del Natale trevigiano 2021. La Loggia dei Cavalieri, monumento simbolo della città, quest’anno ospita un villaggio lappone con la casa di Babbo Natale, otto renne, gli elfi e un orso.

L'allestimento

L'installazione è stata pensata e realizzata da Michele Crema per lo studio MC3 Design con l’artista Diego Sacilotto, che ha riprodotto con un murales l’aurora boreale, sfondo dello scenario. Un allestimento da più di 50mila luci, con sette pini (da sette metri ciascuno, tutti con le proprie radici per permetterne la ri-piantumazione), 68 abeti e 250 azalee. Fino al 6 gennaio i bambini potranno così farsi scattare una foto ricordo nella casetta di legno, in compagnia di Babbo Natale e delle renne, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Il commento

«Quest’anno, per l’allestimento della Loggia Incantata, abbiamo voluto mettere al centro della scena uno degli aspetti più amati e magici del Natale, che unisce famiglie e bambini», sottolinea l’assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti. «I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e scattare una foto con lui mentre gli adulti potranno respirare l’atmosfera natalizia e inserire nella cassetta il proprio messaggio augurale. Questo allestimento, per il quale ringrazio Michele Crema e Diego Sacilotto, vuole essere un inno alla bellezza e alla positività che solo il Natale riesce a trasmettere». La Loggia Incantata è stata realizzata grazie alla partnership di Cilona Service, Falegnameria 3b, Vivaio Treviso Mare di Cavasin, Dorpetti Pavimenti, Sacilotto 1970, Ag Impianti Elettrici, Fabbian.