Addio a Lorella Bernardoni, campionessa di basket con la Pagnossin Treviso

E' morta all'età di 62 anni Lorella Bernardoni. Pivot classico, ha giocato nella Nazionale azzurra collezionando 29 presenze, 194 punti e la partecipazione al Campionato del Mondo del 1979 in Corea del Sud. Nel 1981 aveva vinto lo scudetto con la Pagnossin Treviso.

Al marito Mauro Poletti, al figlio Mitchell e alle famiglie Bernardoni-Poletti l'abbraccio affettuoso e le condoglianze del presidente Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci a titolo personale e a nome della Federazione. La piangono oggi squadre di tutta Italia dove Lorella ha dato un contributo importantissimo alla crescita della pallacanestro. «Abbiamo appreso la notizia con grande tristezza» il commento del Faenza Basket dove Lorella ha militato negli Anni '80. «Ci stringiamo forte nel dolore, in questi tristi giorni, a Mitch Poletti e a tutta la famiglia per la prematura scomparsa della mamma Lorella» l'omaggio della società Scaligera Basket Verona. Vicini a Mitchell anche i giocatori e i vertici del Pistoia Basket 2000. Tutte testimonianze che rendono bene l'idea dell'importanza che Lorella Bernardoni ha avuto per la pallacanestro italiana.