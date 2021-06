A Lorenzo Brunello la borsa di studio del Rotary Club Treviso intitolata a Paolo Trevisi

Il Rotary Club Treviso ha istituito, nel corso dell’Annata Rotariana 2020.2021 presieduta da Diego Pavan, una Borsa di Studio intitolata a Paolo Trevisi con l’intento di sostenere economicamente un giovane artista del territorio, particolarmente talentuoso, durante una fase del suo percorso formativo.

Paolo Trevisi, indimenticato regista lirico internazionale e figura di rilievo della cultura trevigiana, è stato ricordato dal Rotary Club di Treviso nella serata di martedì, quando è stata consegnata la prima Borsa di Studio del Rotary Club Treviso a lui intitolata. A beneficiarne il giovanissimo Lorenzo Brunello, figlio d’arte e promessa della danza preparatosi presso l’atelier danza Fifth di Treviso di Silvia Funes. Appena quindicenne, Lorenzo si è recentemente distinto risultando uno dei soli due ammessi, su sessanta candidati, all’Accademia Nazionale di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

“Quando abbiamo istituito la Borsa di Studio – commenta il Presidente del Rotary Club Treviso Diego Pavan – ci siamo posti alcuni obiettivi da raggiungere: individuare un giovane artista di talento al quale potessimo offrire l’opportunità di coltivare il proprio sogno contribuendo alla sua formazione; sostenere economicamente la famiglia, in particolar modo in questo periodo nel quale, a causa del Covid-19, si riscontrano forti difficoltà economiche nel mondo del lavoro e in particolare in quello delle arti performative; infine ricordare la figura di Paolo Trevisi, Socio del nostro Club per molti anni e artista sempre attivo e sensibile nel sostegno del talento artistico. Per queste ragioni, riconosciute le qualità artistiche e umane di Lorenzo, siamo lieti che il Rotary Club Treviso possa accompagnarne il percorso formativo".

Co-sostenitrice la famiglia Trevisi, il cui figlio Andrea ricorda: “Mio padre ha spesso realizzato iniziative ed eventi culturali e musicali pro bono a sostegno dei Service promossi dal Club; durante la sua attività artistica ha lanciato giovani e talentuosi artisti per i quali – “quando la stoffa c’è” – era prodigo di consigli e si attivava in prima persona nell’organizzazione di eventi che li vedesse protagonisti: per questo motivo abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa del Rotary Club di istituire una Borsa di Studio in suo nome".