Addio a Lorenzo Nascimben: simbolo della pasticceria trevigiana

Saranno celebrati giovedì 2 dicembre, in Duomo a Treviso, i funerali di Lorenzo Nascimben figura simbolo nel mondo della pasticceria trevigiana. Lunedì 29 novembre Nascimben è mancato all'affetto dei suoi cari dopo una lunga lotta contro un tumore rivelatosi incurabile. A piangerlo oggi ci sono la moglie Marialuisa, i figli Antonella con Raul, Anna con Antonio e Alberto uniti a tutti gli altri parenti e soprattutto ai tantissimi trevigiani che per anni hanno affollato i negozi Nascimben in Calmaggiore, Viale Luzzatti e Via XX Settembre. Da garzone a imprenditore pasticciere, nel segno del tiramisù dolce simbolo della cucina trevigiana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la carriera di Lorenzo era iniziata come garzone nel negozio di papà Antonio, scomparso prematuramente. Titolare dagli anni '60 del punto vendita in Calmaggiore, Nascimben è riuscito a far conoscere i suoi dolci e la sua apprezzatissima versione del tiramisù a tantissimi trevigiani, tramandando esperienza e passione anche al figlio Alberto che, dal 2013, ha preso in mano le pasticcerie Nascimben. Appassionato di calcio e imbarcazioni, negli anni '80 aveva acquistato il cantiere nautico VZ a Casale sul Sile. In tanti a Treviso sentiranno la sua mancanza.