Telegramma di Papa Francesco per i funerali del piccolo Lorenzo Ortolan

«Esprimo ai genitori le mie più sentite condoglianze e invio di cuore la mia benedizione alle comunità di Gaiarine e Brugnera». Con questo telegramma inviato al cardinale Parolin anche Papa Francesco ha voluto rendere omaggio al piccolo Lorenzo Ortolan, i cui funerali sono stati celebrati sabato 14 novembre nel cimitero di Francenigo.

Tantissime le persone che hanno voluto essere presenti in segno di vicinanza ai genitori Andrea Ortolan e Lara Da Ros. Una cerimonia culminata proprio con i discorsi dei due genitori: papà Andrea ha ringraziato tutti i presenti per il sostegno e i messaggi ricevuti nei giorni successivi alla tragedia. Mamma Lara ha raccontato rivolgendosi direttamente al figlio scomparso: «Stavi imparando a camminare ma ti sono comparse due ali che hai imparato troppo presto ad usare». Tra i presenti il sindaco di Gaiarine e i giocatori del Calcio Orsago, squadra in cui gioca papà Andrea. Il primo cittadino aveva chiesto a chi rimaneva in paese di osservare un minuto di silenzio in ricordo del piccolo Lorenzo. Dopo la benedizione, la piccola bara bianca è stata sepolta a terra, nel settore del cimitero di Francenigo che ospita le bare dei bambini.