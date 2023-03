Cinquant'anni insieme, a Bessica è festa per Gerardo e Antonia

Cinquant'anni di matrimonio. Sono quelli che venerdì 3 marzo festeggiano Gerardo Baggio ed Antonia Pegoraro, coniugi di Bessica di Loria che si sono sposati in questo stesso giorno del 1973. Dal loro amore sono nati due figli, Johnny e Pamela, molto noti perchè titolari di un'importante azienda (la JB Servizi) che si occupa di sicurezza nella zona della Castellana. Quando Gerardo e Antonia, il primo posatore, la seconda casalinga, molto giovani, si sono conosciuti, il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono visti per la prima in piazza a Bessica. Gerardo, originario di Castello di Godego, era lì solo di passaggio per incontrare alcuni amici ed è in questo frangente che è cambiata per sempre la loro vita: si sono visti, scambiato qualche parola e da quel giorno non si sono più separati. Un amore travolgente. Poco dopo il matrimonio, il 3 marzo 1973, i coniugi Baggio sono emigrati in Australia per lavoro e qui è nato Johnny. Dopo una permanenza di un paio di anni, Gerardo e Antonia sono ritornati in Italia e si sono stabiliti a Bessica dove è nata la secondogenita, Pamela. «Si sono sostenuti in questi 50 anni tra sacrifici e soddisfazioni» commentano con grande emozione i figli «Ci hanno insegnato che la famiglia è tutto, conta più di qualsiasi cosa. Siamo molto legati tra di noi: loro sono la nostra forza». A Bessica è festa grande in loro onore.