Volley trevigiano in lutto, addio al coach Loris Binotto

La pallavolo veneta è in lutto per la scomparsa di Loris Binotto, allenatore conosciutissimo dei settori giovanili di molte squadre Under 14 e Under 16. Aveva 65 anni ed era originario della frazione di Nogarè a Crocetta del Montello.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Binotto aveva vissuto gli ultimi anni trasferendosi a Montebelluna dove viveva con la moglie di origini cubane e la loro figlioletta. Operaio di professione, fin da giovane si era avvicinato alla pallavolo, ottenendo buoni risultati a livello provinciale con la maglia del Cornuda. In molti però lo hanno conosciuto come allenatore di centinaia di giovani amanti della pallavolo. Binotto è stato il coach di innumerevoli squadre tra cui: Miane Volley, Godigese Volley e Pallavolo Nervesa. Tutte hanno voluto dedicargli un messaggio di cordoglio non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi. L'ultima squadra che aveva allenato per due stagioni è stata la Pallavolo Pederobba. La vigilia di Natale la tragica scoperta della malattia incurabile che l'aveva colpito, rendendogli difficile l'uso di un braccio e della gamba. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono aggravate portandolo al decesso in ospedale. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, martedì 22 settembre, alle ore 15.30 nella chiesa di Nogarè, sua frazione d'origine.