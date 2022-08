Male incurabile, il sorriso di Loris Faccin si spegne a 52 anni

Un male incurabile ha spento per sempre il sorriso di Loris Faccin, mancato all'affetto dei suoi cari nella giornata di venerdì 5 agosto. Loris aveva 52 anni e, a Ponzano Veneto, era molto conosciuto come anima del volontariato locale e della parrocchia. Una vita, la sua, sempre dedicata al bene degli altri e a cercare di far star bene le persone che gli erano vicine. Ormai da tempo aveva scoperto di essere malato. Nonostante le cure, le sue condizioni di salute negli ultimi tempi si sono aggravate sempre di più.

A piangerlo oggi la moglie Nadia, i figli Luca e Lucia, la mamma Anna, il papà Giorgio, il fratello Emanuele, la sorella Edi, i cognati, le cognate, i nipoti, gli amici e tutti i suoi cari. I funerali saranno celebrati martedì 9 agosto alle ore 10.30 nel palazzetto di Paderno. Dopo la cerimonia la salma di Loris sarà cremata, i familiari chiedono a chi vorrà partecipare al funerale non fiori ma eventuali offerte da devolvere alla scuola materna "Santa Maria degli angeli" di Ponzano. Un ultimo grande gesto solidale in memoria di Loris.