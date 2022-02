Daspo per tre anni da Bassano, Mazzorato si ricandida a sindaco di Resana

Lunedì 7 febbraio la Questura ha notificato a Loris Mazzorato il divieto di fare ritorno a Bassano del Grappa per i prossimi tre anni. Tra le motivazioni del Daspo: "profili di pericolosità e il rischio di reiterare condotte illecite".

«Il riferimento è a quanto detto da me a Bassano del Grappa lo scorso 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria - commenta l'ex primo cittadino di Resana in una nota ufficiale - Insisto nel dire che oggi chi deve tutelare la Costituzione si gira dall'altra parte, permettendo discriminazioni pesantissime, che nemmeno durante l'apartheid venivano applicate. Le persone di colore potevano salire dietro nei pullman, mentre oggi chi non ha la "stella verde" viene escluso da lavoro e mezzi pubblici».

Mazzorato non cambia dunque idea nonostante il provvedimento della Questura. L'ex sindaco di Resana nel 2013 aveva concluso in anticipo il suo primo mandato dopo lo scandalo della "solidarietà". Alle elezioni successive, però, aveva ottenuto il 49% dei consensi venendo rieletto sindaco. Dopo tre anni la sua maggioranza lo aveva abbandonato e quando nel 2017 aveva provato a candidarsi per un terzo mandato era stato sconfitto dall'attuale sindaco Stefano Bosa. «Ormai è di dominio pubblico che mi ripresenterò alle elezioni amministrative per la scelta del sindaco di Resana, ed il mio programma politico sarà imperniato sul rispetto della Costituzione, che oggi considero morta e calpestata - conclude Mazzorato - Stanno facendo di tutto per impedirmi di ricandidarmi, specialmente qualcuno a cui do molto fastidio. La verità fa male ma io non mollo».