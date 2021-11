Malattia rara, il sorriso di Loris si spegne a 52 anni

A meno di un anno dalla scoperta della malattia, Loris Rover è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 52 anni. Una scomparsa improvvisa che ha suscitato grande cordoglio anche nella Marca.

Grande appassionato di bicicletta ed escursioni in montagna, Loris viveva in provincia di Pordenone, a Roveredo in Piano, ma per anni ha lavorato alla Cerasa di Bibano, azienda trevigiana specializzata nel settore dell'arredamento bagni. In molti hanno voluto ricordarlo sui social con tanti messaggi e parole d'affetto: "Ciao Loris, le cime saranno il tuo rifugio". A piangerlo oggi ci sono la compagna Ermanna il papà Albino, la sorella Lara con Marco, il fratello Michele con Silvia e i nipoti Mattia ed Enrico. I funerali sono stati celebrati questo pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sarone di Caneva.