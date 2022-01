Lotta agli ecovandali a Istrana: in un anno sanzionate 50 persone

E’ una lotta serrata agli ecovandali quella che la Polizia Locale del Corpo intercomunale di Istrana e Morgano ha messo ormai in campo da alcuni anni grazie alle tre fototrappole in dotazione al Comando. Un’attività che impegna spesso a lungo gli agenti soprattutto nelle aree cimiteriali e lungo Via delle Vegrone e Via Graziotto, rispettivamente nelle frazioni di Villanova e Ospedaletto di Istrana. «Nel 2021 l’attività di contrasto agli ecofurbi è stata particolarmente impegnativa - commenta il Comandante Vice Commissario Paolo Scarpa – Tramite però le fototrappole, installate di volta in volta nelle zone più critiche circa lo smaltimento irregolare di rifiuti, sono state accertate ben 50 violazioni in materia ambientale. Un risultato ottenuto anche grazie ai controlli incrociati con la banca dati di Contarina e all’importante collaborazione con la Vigilanza Ambientale del Consiglio di Bacino Priula». «Le sanzioni riguardano generalmente persone tra i 40 ed i 60 anni - continua il Comandante Scarpa – Spesso arrivano di notte o al mattino presto persino da fuori comune, o magari sono residenti che non hanno mai ritirato il bidone da Contarina. Il grave è che in molti casi questi soggetti, a volte anche recidivi, scaricano il secco nei cestini comunali o nei cassonetti cimiteriali del verde pubblico, incuranti quindi della raccolta differenziata».

I dati della Polizia Locale sull’attività svolta nel 2021, e forniti ai Comuni di Morgano e Istrana in occasione della ricorrenza del Santo Patrono “San Sebastiano”, registrano però anche numerosi interventi a seguito di incidenti stradali (39, di cui uno con esito mortale), mentre grazie all’utilizzo del software per il controllo dell’attività di guida degli autotrasportatori sono stati elevati 73 verbali. Ben 89, invece, i verbali per l’omessa revisione dei veicoli, mentre sono 42 le persone multate per eccesso di velocità e 27 i veicoli trovati a circolare senza assicurazione. Il tutto considerando che sono stati 5.000 i punti-patente complessivamente decurtati agli automobilisti, soprattutto a seguito del mancato rispetto del rosso semaforico di Badoere e del centro cittadino di Istrana. Infine, sono 9 le denunce presentate all’Autorità Giudiziaria ed oltre 600 gli accertamenti anagrafici, mentre in termini di sicurezza urbana è stato dato avvio al progetto della videosorveglianza comunale nel territorio di Istrana con l’installazione di 10 nuove telecamere.