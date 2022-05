Lotta alle zanzare, a Montebelluna nuova ordinanza e larvicida gratis

La lotta contro la diffusione della zanzara tigre entra nel vivo a Montebelluna: mercoledì 18 maggio inizierà la consegna gratuita delle confezioni di larvicida anti-zanzare che verrà distribuito ai cittadini.

Un'operazione promossa dal Comune di Montebelluna che mette a disposizione gratuitamente una confezione di pastiglie antilarvali per ogni nucleo familiare, fino ad esaurimento delle scorte. Il larvicida potrà essere ritirato a partire da mercoledì 18 maggio all’esterno del municipio ogni mercoledì (non festivo) dalle ore 9 alle 12. Per il ritiro è necessario un documento d'identità. Eventuali incaricati di ritirare la confezione di pastiglie per conto di terzi dovranno presentarsi con delega scritta e fotocopia di un documento d'identità del delegante.

La nuova ordinanza

Il Comune ha pubblicato anche una nuova ordinanza per la prevenzione e la lotta contro la diffusione delle zanzare, in particolar modo della zanzara tigre (Aedes albopictus) che avrà validità fino al prossimo 31 ottobre. Le disposizioni interessano tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, i proprietari di attività industriali, artigianali o commerciali, le aziende agricole ed edili e prevede una serie di obblighi e divieti il cui mancato rispetto, qualora sia accertato dalla polizia locale e dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2, sarà sanzionato con una sanzione amministrativa variabile da 50 a 500 euro.

Divieto di abbandonare negli spazi aperti pubblici e privati (ad esempio i terrazzi, balconi, e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi pneumatici e/o copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili). Pertanto, risulta necessario mantenere tutte le aree libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni d'acqua.

Obbligo di:

svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (ad esempio: bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi, piccoli abbeveratoi etc.);

coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (ad esempio: bidoni e fusti, cisterne, vasche di cemento) con reti tipo zanzariere;

introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi etc.);

trattare con prodotto disinfestante larvicida in compressa, ove possibile e comunque durante il periodo di validità della presente Ordinanza, i suddetti manufatti e le griglie e le caditoie per la raccolta dell’acqua piovana eventualmente presenti nell’abito di proprietà.

I commenti

Spiega il sindaco Adalberto Bordin: «La battaglia contro la proliferazione delle zanzare, che oltre che fastidiose risultano anche pericolose per salute, è un’azione che fa fatta a più mani. Se da un lato l’amministrazione ogni anno è in prima linea incaricando una ditta specializzata nel trattamento antilarvale e adulticida contro le zanzare nelle aree pubbliche, dall’altro è fondamentale un adeguato comportamento da parte di tutti, nella gestione delle proprie aree privare. In tal senso, fondamentale è rispettare le regole contenute nell’ordinanza e ora anche dotarsi di un adeguato prodotto larvicida che il Comune mette a disposizione gratuitamente. Ricordo infatti che la prima fonte di proliferazione delle zanzare purtroppo sono i ristagni d'acqua e della vegetazione incolta nelle proprietà private».

Conclude il vicesindaco Claudio Borgia: «Per potenziare il contrasto alla diffusione delle zanzare abbiamo pensato inoltre ad un adeguato larvicida che abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuitamente dei cittadini. A partire infatti da questo mercoledì (18 maggio) e fino ad esaurimento scorte sarà possibile ritirare una confezione da 8 pastiglie di larvicida gratuito per famiglia presso l'entrata del Municipio. Abbiamo scelto un prodotto biologico per rispettare maggiormente l'ambiente e il territorio. Ricordo che le pastiglie vanno utilizzate negli specchi d'acqua stagnante presenti nelle aree private come tombini, pozzetti, piccoli serbatoi, vasi da fiori. Per facilitare la distribuzione abbiamo voluto concentrare la consegna il mercoledì mattina, giorno del mercato in città, e in un luogo facilmente accessibile ovvero fuori dal Municipio dove gli operatori dell’Ufficio ecologia saranno a disposizione anche per fornire informazioni sul metodo di applicazione del larvicida. A questo si aggiungono i 6 interventi, il primo partito proprio oggi, da parte della ditta specializzata incaricata dal comune per il trattamento di circa 5500 caditoie stradali comunali fino ad ottobre».