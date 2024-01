Lotteria Italia 2023 2024, nessun biglietto vincente a Treviso e provincia

Un appuntamento ormai tradizionale, nel giorno dell'Epifania, quello con l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Come ogni anno l’estrazione dei premi di prima categoria è avvenuta durante la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi" dal Teatro delle Vittorie, a Roma.

Il primo premio da 5 milioni di euro è andato a un biglietto venduto a Milano. Sfortunata la provincia di Treviso dove non è stato venduto nessuno dei biglietti estratti sabato sera, né di prima, né di seconda e nemmeno in terza categoria. Al Veneto in generale non è andata meglio, nessun premio di prima e seconda categoria è stato venduto nella nostra regione che si è aggiudicata solo alcuni biglietti di terza categoria. I premi complessivi sono stati 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 quelli di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Rispetto allo scorso anno, 5 premi in più di seconda categoria e 10 premi in più di terza. I premi di seconda categoria erano aumentati da 50 a 100mila euro.

Biglietti prima categoria

I numeri dei biglietti vincenti milionari della Lotteria Italia 2023 sono:

PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI: F306831 (venduto a Milano)

SECONDO PREMIO DA 2,5 MILIONI: M382938 (venduto a Campagna - Salerno)

TERZO PREMIO DA 2 MILIONI: I191375 (venduto ad Albuzzano - Pavia)

QUARTO PREMIO DA 1,5 MILIONI: C410438 (venduto a Roncadelle - Brescia)

QUINTO PREMIO DA 1 MILIONE: N454262 (venduto a Montescudo Monte Colombo - Rimini)

Biglietti seconda categoria

I numeri dei 15 biglietti vincenti di seconda categoria (qui elenco completo) estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono:

P 192527 venduto a QUARTU SANT’ELENA CA

M 245885 venduto a PIETRASANTA LU

F 131600 venduto a POLESINE ZIBELLO PR

F 214883 venduto a TRIESTE TS

D 393404 venduto a CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ

I 466701 venduto a CIVITELLA VALDICHIANA AR

I 257605 venduto a NAPOLI NA

I 063968 venduto a PIACENZA PC

N 200785 venduto a EBOLI SA

L 207346 venduto a OTTAVIANO NA

C 071644 venduto a CATANIA CT

M 404056 venduto a ROMA RM

P 244070 venduto a FIGLINE E INCISA VALDARNO FI

M 462363 venduto a ROMA RM

L 327933 venduto a SALACONSILINA SA

La fortuna non ha baciato la Marca nemmeno nell'estrazione dei biglietti di terza categoria da 20mila euro ciascuno. L'elenco completo dei biglietti fortunati è consultabile qui: Terza Categoria Biglietti Lotteria Italia 2023 2024

Biglietti venduti

L'estrazione del 6 gennaio non ha premiato l'impennata di vendite in Veneto per la Lotteria Italia, che aveva chiuso l’edizione 2023 con 421.780 biglietti venduti. Tra le province, come emerge dai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da agipronews, Verona era stata leader in Veneto con 132.940 tagliandi venduti, il 14,2% in più rispetto al 2022. Incremento importante delle vendite anche a Rovigo, con 19.640 biglietti (+13,3%), e a Venezia, dove sono stati venduti 81.720 biglietti (+12,9%). Segno positivo anche in provincia di Padova (80.740, +9,6%), Treviso (47.680, +6,3%) e Vicenza (49.500, +6,1%), mentre quella di Belluno è l’unica provincia a far segnare un calo nelle vendite, con 9.560 biglietti venduti (-2,6% rispetto al 2022). Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. A livello nazionale,ricorda agipronews, sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.