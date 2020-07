Gioca al Lotto e vince 165mila euro centrando una quaterna

Centrata a Istrana, in provincia di Treviso, una quaterna al Lotto da 164.950 euro. La vincita è stata svelata solo in queste ore ed è avvenuta in una tabaccheria del paese. Resta il mistero, al momento, sull'identità del fortunato vincitore. Il 10eLotto ha regalato invece due vincite da 20mila euro ciascuna a Asti e a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Complessivamente il concorso di ieri ha distribuito premi per 33,6 milioni di euro. Le vincite centrate dall'inizio dell'anno salgono a 2 miliardi e 150 milioni di euro.

