Lotto vestirà i giudici del prestigioso torneo di tennis Rolex Paris Masters

L’azienda di Trevignano – che sponsorizza più di 200 tennisti professionisti, tra cui l'attuale numero 7 del mondo Matteo Berrettini, vestirà con la propria losanga giudici di linea e raccattapalle del torneo per le prossime 3 edizioni. Il Rolex Paris Masters, in programma nella capitale francese dal 30 ottobre al 7 novembre 2021 sul cemento dell’Accor Arena, fa parte dei nove tornei più importanti del circuito ATP Masters 1000 e, a trentacinque anni dalla prima edizione (1986, come Paris-Bercy), è uno dei principali tornei indoor a livello internazionale e uno dei più prestigiosi per i tennisti top del ranking mondiale.

«Siamo entusiasti di questa partnership triennale con il Rolex Paris Masters, che ha visto trionfare in passato straordinari tennisti sponsorizzati da Lotto, come Robin Söderling nel 2010 e David Ferrer nel 2012» ha dichiarato Andrea Tomat, Presidente dell’azienda di Trevignano. «Lotto nasce con il tennis e da sempre il nostro cuore batte per questo sport. Siamo orgogliosi di associare il nostro nome a un torneo prestigioso che, come Lotto, guarda al futuro e all’innovazione restando fedele ai propri valori di tradizione e autenticità».

"Siamo molto felici di iniziare questa partnership con Lotto Sport Italia e orgogliosi di essere associati a un marchio di fama mondiale, la cui storia è strettamente legata a quella del tennis. Con Lotto condividiamo valori come l'innovazione e la ricerca della performance", ha detto Gilles Moretton, Presidente della Federazione Francese di Tennis.

Lotto sarà presente a Parigi con uno spazio vendita dedicato ai prodotti della sua ultima collezione tennis.