Lotto, 123mila euro a Montebelluna: «Due vincite in poche ore»

Due vincite nella stessa tabaccheria a poche ore di distanza l'una dall'altra: il gioco del Lotto ha regalato 123mila euro a Montebelluna grazie a due fortunate schedine con cui sono stati vinti 20mila e 103mila euro nella serata di sabato 3 dicembre.

A renderlo noto è Massimo Cavallin, titolare della tabaccheria di Via Vivaldi dove, nelle scorse ore, due giocatori hanno vinto al Lotto. «Non so ancora chi siano i fortunati - spiega Cavallin ai nostri microfoni - ma di sicuro passeranno entrambi un bel Natale in un periodo di certo non facile per tutti dal punto di vista economico».