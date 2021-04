Il sorriso di mamma Luana si spegne a 42 anni: lascia un figlio di dieci mesi

Luana Panighel, originaria di Villorba, ha perso la vita per un cancro scoperto solo da due mesi e mezzo. Era laureata in Lingue e in Giurisprudenza. I funerali mercoledì 21 aprile

Villorba è in lutto per la scomparsa prematura di Luana Panighel, strappata all'affetto dei suoi cari da un cancro che le era stato diagnosticato due mesi e mezzo fa. Inutile ogni cura, il suo sorriso si è spento a soli 42 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Luana era cresciuta nella frazione di San Sisto ma era diventata presto una donna in carriera. All'università si era laureata due volte: nel 2002 in Lingue a Ca' Foscari e nel 2012 in Giurisprudenza. Terminati gli studi era andata a vivere a Pechino, in Cina, dove lavorava per prestigiosi studi legali italiani occupandosi di rapporti commerciali con l'Estremo Oriente. In Cina Luana aveva conosciuto il suo futuro marito, Yuhua Zhu, senatore della Repubblica popolare cinese. Le nozze erano state celebrate nel 2018 nella barchessa di Villa Giovannina. Dalla loro unione, dieci mesi fa, è nato il piccolo Angelo. Diventata moglie e mamma Luana aveva messo sempre al primo posto la famiglia. Donna solare e determinata, lascia i genitori Annalisa e Valeriano, il fratello Marco e la cognata Marina. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 21 aprile, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Lancenigo.