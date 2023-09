Unità operativa di Fisica sanitaria: il dottor Luca Bindoni nuovo direttore

L’unità operativa di Fisica Sanitaria di Treviso avrà un nuovo direttore, il dottor Luca Bindoni, già in servizio all’Ulss 2 in qualità di dirigente fisico. Il dottor Bindoni si è formato presso l’Università degli Studi di Padova laureandosi in Fisica nel 2000. All’Università degli Studi di Bologna, nel 2004, ha invece conseguito la specializzazione in Fisica Sanitaria. Ha, inoltre, ottenuto la qualifica di esperto di radioprotezione con abilitazione di terzo grado.

Arrivato all’ex Ulss 9 di Treviso nel 2006, proveniente dall’Ulss veneziana, il dott. Bindoni ha lavorato per circa due anni all’allora Ulss 8 di Asolo, rientrando a Treviso nel 2012. Dal dicembre 2020 svolge le funzioni di sostituto del Direttore dell’unità operativa Fisica Sanitaria e per l’Ulss 2 ha ricevuto l’incarico nominativo di esperto di radioprotezione di terzo grado. Numerose le sue partecipazioni a corsi e convegni, sia in qualità di discente che di relatore. Ha svolto il ruolo di docente per l’Università degli Studi di Padova nel corso di laurea per tecnici sanitari di radiologia medica e radioterapia. Il dottor Bindoni andrà a dirigere un’unità operativa d’importanza in costante crescita in ambito sanitario, la Fisica Sanitaria, che svolge attività specialistica, nonché attività di progettazione, controlli di qualità e gestione, connessa alle applicazioni della fisica in campo medico, con particolare riguardo all'impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: in primo luogo la radioprotezione dei pazienti, ma anche aspetti di sicurezza dei lavoratori. Coordinerà un’équipe giovane e affiatata di fisici medici e tecnici sanitari di radiologia medica, avendo di fronte le sfide che riguardano la rapidissima innovazione tecnologica in sanità e che sono di stretta attualità per l’Ulss 2, viste le acquisizioni di grandi apparecchiature per diagnosi e terapia previste nella nuova Cittadella e nell’ambito del Pnrr.

Il commento

«Il dottor Bindoni, che raccoglie il testimone del lavoro prezioso svolto dalla dott.ssa Luisa Begnozzi, conosce bene la nostra azienda e ciò rappresenta un indubbio vantaggio - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi -. Lo ringrazio per la disponibilità e la professionalità ad oggi dimostrate e gli auguro buon lavoro».