Ulss 2, il dottor Buffon nuovo direttore del servizio veterinario

Il dottor Luca Buffon è stato nominato nuovo direttore del Servizio veterinario igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Nato a Vittorio Veneto nel 1965, si è laureato in medicina veterinaria all’Università degli studi di Bologna nel 1996. Nel 2000 si è specializzato in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici all’Università degli Studi di Bari e nel 2003 in Diritto e legislazione veterinaria all’Università degli Studi di Milano.

La carriera

Il dottor Buffon ha iniziato la propria carriera nell’allora Ulss 8 di Asolo, nel 2002, come dirigente medico veterinario presso il Servizio di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche e sanità animale, confluendo a seguito dell’accorpamento delle tre aziende sanitarie provinciali nell’Ulss 2. Da molti anni è referente aziendale per il progetto delle “Piccole Produzioni Locali” (PPL); e dal 2020 ricopre l’incarico anche per l’intero territorio della Regione Veneto. Dal 2008 è incaricato di seguire le istruttorie e le relative fasi per la registrazione delle nuove imprese agricole che entrano a far parte del succitato progetto, con oltre 400 aziende autorizzate in un decennio. Nel febbraio 2018 ha ottenuto un incarico di alta specializzazione con attività di Igiene urbana, tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, comprese le attività chirurgiche di sterilizzazione in ambito provinciale nelle le strutture di Vedelago e Ponzano Veneto.

Il commento

«La scelta del dottor Buffon - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - è legata al suo percorso lavorativo, in particolare all’esperienza maturata nell’ambito delle piccole produzioni locali. Al dottore, professionista esperto del nostro territorio, di cui ho avuto modo di apprezzare l'attività in questi anni va il mio più sentito augurio di buon lavoro».