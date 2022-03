L’attore Luca Calvani debutta come designer per la trevigiana Siretessile

L’attore e regista Luca Calvani, noto volto televisivo, debutta come designer, esprimendo la sua personale creatività e passione per l’interior design. Passione, questa, che lo ha portato a creare nella sua Toscana, Le Gusciane, un country-inn in stile inglese dall'eleganza raffinata e attenta ai dettagli, il cui racconto, seguitissimo sui social, ha permesso a Calvani di essere scelto in qualità di esperto di lifestyle e appassionato di decorazione di interni come giudice del reality show dedicato allo stile e bon ton “Cortesie per gli ospiti” per la categoria Interior Design, accanto ai veterani Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo) e a Roberto Valbuzzi (chef). Venerdì 1 aprile l’attore e conduttore, maestro di stile e di eleganza, presenterà la sua prima capsule collection nel settore del tessile casa, durante la quarta edizione di FIRENZE HOME TEXTYLE, l’unica fiera internazionale in Italia sul tessile per la casa, nautica, spa, hotellerie.

L’appuntamento è nello stand del brand Di Maestro, dell’azienda veneta Siretessile, alla Fortezza da Basso di Firenze. «La capsule collection che ho scelto di disegnare, in collaborazione con i designer degli Uffici Stile di Siretessile a Cornuda, si chiama “TUSCAN COTTAGE” ed è ispirata allo stile e ai colori del Casale che racconto sui miei social: un omaggio all’eleganza e alla bellezza dello stile toscano autentico», racconta Calvani, che, dopo essersi diplomato perito tessile all’Istituto Tullio Buzzi di Prato, ha lavorato per anni in un’azienda tessile a New York, coltivando parallelamente la passione per la recitazione. «TUSCAN COTTAGE è una collezione che esprimerà la fusione tra comfort e stile, al 100 % non solo ideata ma anche realizzata in Italia».

Siretessile, che ha quartier generale a Cornuda e dal 1978 produce tessuti di alta qualità e biancheria per la casa, ha segnato un fatturato di circa 150 milioni di euro a fine 2021 e anche quest’anno prevede un trend di crescita. Lo sviluppo continua, grazie al dinamismo e progettualità sempre nuove. Il gruppo, attivo nel settore dei tessuti, della biancheria casa e dell’abbigliamento, oggi conta 300 dipendenti (200 in Italia a Cornuda, 100 nel mondo) con un indotto di 5.000 persone e continua a ricercare figure professionali da inserire in Italia.