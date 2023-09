Geofisica, il trevigiano Luca Dal Zilio primo italiano a vincere il Jason Morgan Award

Riconosciuto con il prestigioso Jason Morgan Award dell’American Geophysical Union, Luca Dal Zilio, originario di Treviso, continua a far parlare di sé nella comunità scientifica mondiale. E mentre cambia le regole del gioco nella comprensione dei fenomeni sismici, Luca già pensa al prossimo audace progetto: innescare terremoti controllati sotto le Alpi Svizzere.

Non è la prima volta che sentiamo parlare del giovane geofisico veneto, proveniente da Treviso, già sotto i riflettori per i suoi importanti riconoscimenti nel campo della geofisica. Con un comunicato stampa congiunto, l’American Geophysical Union (AGU), una delle più grandi e autorevoli organizzazioni scientifiche al mondo con oltre 62mila membri provenienti da 144 paesi, dedicata allo studio della geofisica e delle scienze della Terra, ha annunciato mercoledì 13 settembre che Luca Dal Zilio ha ricevuto il Jason Morgan Early Career Award, uno dei più alti riconoscimenti assegnato a coloro che stanno ridefinendo il campo della geofisica. La sua carriera di Luca in rapida ascesa è già stata delineata dai diversi premi che ha ricevuto in passato, tra cui il Prix Schläfli della Swiss Academy of Sciences, la Silver Medal dell’ETH e il Premio Dal Piaz della Società Geologica Italiana. La candidatura di Luca Dal Zilio per questo premio è arrivata da prestigiose istituzioni come la Monash University di Melbourne, la Berkeley University in California, l’ETH di Zurigo e l'Università di Nizza. «Un grazie speciale va a chi mi ha nominato - le parole di Dal Zilio - questo premio è il risultato di un impegno collettivo».

Il premio

La consegna del premio avverrà a dicembre a San Francisco in California durante il General Meeting dell'American Geophysical Union, un evento che riunisce oltre 25mila esperti del settore. «Questi incontri sono fondamentali per la diffusione delle nuove scoperte e per l'avanzamento della nostra disciplina - aggiunge Dal Zilio -. È un'opportunità unica per condividere, confrontare e, soprattutto, apprendere. Se c'è una lezione da trarre dall'assegnazione di questo premio, è l'importanza della ricerca sismologica continua e collaborativa. La scienza è un impegno collettivo, e il premio che ho ricevuto è un riconoscimento a tutto il campo della geofisica. Ogni scoperta è un passo verso una comprensione più completa che può salvare vite» afferma Luca, con una nota di umiltà. In un mondo sempre più interconnesso e vulnerabile, la ricerca di Luca Dal Zilio e dei suoi colleghi assume un significato ancora più ampio, una responsabilità che va oltre l'ambito accademico e scientifico. È un impegno che rappresenta una delle sfide scientifiche più pressanti del nostro tempo.

Il futuro

Dal Zilio però non ha nessuna intenzione di fermarsi: il prossimo passo? Scatenare piccoli terremoti per comprenderli. «Immaginate di poter innescare un terremoto per studiarne i meccanismi da vicino. Ebbene, è esattamente ciò che stiamo per fare» dichiara Luca, con uno sguardo che mescola entusiasmo scientifico e profonda responsabilità. Il progetto che prende vita è chiamato "Fault Activation and Earthquake Rupture" o FEAR, un'iniziativa internazionale finanziata dall’European Research Council (ERC) che vede al fianco di Luca il Politecnico ETH di Zurigo, la Aachen University in Germania, e l'Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in Italia. Questa squadra d'élite sta preparando esperimenti in un laboratorio sotterraneo sotto le Alpi Svizzere, precisamente nel Bedretto Underground Laboratory for Geosciences and Geoenergy (BedrettoLab), situato a 1500 metri di profondità sotto le Alpi svizzere. L'obiettivo? Usare fluidi per innescare terremoti piccoli e innocui (magnitudo 1) controllati e studiare ogni aspetto del fenomeno, dalla nascita alla fine.

«È un progetto senza precedenti che potrebbe cambiarci la vita. Non solo avremo informazioni senza pari sui terremoti, ma spingeremo anche i limiti dell'energia geotermica - spiega Dal Zilio -. Utilizziamo una rete densa di sensori per catturare la fase di preparazione della rottura, la rottura del terremoto stesso e la risposta post-rottura della massa rocciosa. Questi esperimenti offriranno intuizioni senza precedenti nei processi fisici dei terremoti - conclude Luca -. È un progetto unico nel suo genere a livello mondiale, che potrebbe non solo rivoluzionare la nostra comprensione della sismologia ma anche avanzare lo stato dell'arte nell'uso sicuro dell'energia geotermica».