Luca Perri parla di cambiamenti climatici e bufale con gli studenti

L’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, membro dell’Istituto nazionale di astrofisica, incontra gli studenti del Planck per discutere di surriscaldamento climatico e di fakenews. Sarà online con i ragazzi lunedì 31 gennaio per parlare del suo libro Pinguini all’equatore. Perché non tutto ciò che senti sul clima è vero. Oltre che per le sue pubblicazioni (Astrobufale ha ottenuto il Premio Cosmos degli studenti per la migliore opera di divulgazione scientifica) Perri è noto per la partecipazione a trasmissioni radiotelevisive, ma anche per la presenza nei social networks e per i podcast con Adrian Fartade. Durante il lockdown del 2020, insieme al fisico Alessandro Farini e al matematico Luca Balletti del CNR, Perri ha avviato il progetto di citizen scienze “Scienza sul balcone” che ha visto la partecipazione di migliaia di famiglie italiane ed è stato ripreso da diversi Paesi, finendo anche sul sito di Nature. L’anno scorso ha pubblicato il libro La scienza di Guerre Stellari.

Dal Millennium Falcon alla spada laser. Cosa è «fanta» e cosa è «scienza» e nel dicembre scorso con Barbascura X ha scritto e condotto Infodemic: il virus siamo noi. In queste settimane ha pubblicato con Andrian Fartade e Leo Ortolani “Apollo credici”, gamebook spaziale per bambini e ragazzi. Prosegue così il Progetto lettura 2022 che quest’anno, in collaborazione con le librerie Lovat di Villorba e Massaro di Castelfranco Veneto, porterà tra gli studenti una decina di autori in presenza e online. Dopo l’apertura nei giorni scorsi con Andrea Franzoso, seguiranno nelle prossime settimane gli autori Adrian Fartade, Michela Marzano, Alessio Lasta, Fabio Genovesi, Amir Issar, Marco Balestracci, Roberto Mercadini, Piero Dorfles. L’intenso programma che coinvolge un migliaio di studenti del Liceo e dell’Itis Max Planck si propone di appassionare alla lettura attraverso il dialogo diretto con autori di successo nel panorama editoriale del momento.