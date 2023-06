Coldiretti Roncade, Luca Peruzzo confermato presidente

Tempo di rinnovi per Coldiretti Treviso che ha avviato la fase elettiva nelle 92 sezioni e 12 Zone in cui è divisa l’organizzazione agricola più rappresentativa nella Marca. Queste le zone: Asolo, Castelfranco, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Roncade, Treviso Est, Treviso Ovest, Valdobbiadene, Vittorio Veneto. Le ultime elezioni si erano svolte nel 2018. Il mandato dei dirigenti della Federazione Coldiretti Treviso dura cinque anni.

Il commento

«Si tratta di un momento fondamentale per la nostra organizzazione - spiega Giuseppe Satalino, direttore di Coldiretti Treviso -., Una delle peculiarità di Coldiretti è proprio la sua presenza capillare in tutti i comuni della nostra provincia. I dirigenti sono parte attiva e proattiva del sistema Coldiretti e profondono il loro impegno nell’ascoltare i territori e nel fare sintesi delle problematiche da affrontare. A queste servono poi delle soluzioni che ai vari livelli di Coldiretti, dal provinciale al regionale e nazionale, vengono individuate e proposte per tutelare gli interessi delle aziende agricole e dei nostri consumatori».

Il consiglio zonale

La zona di Roncade, che rappresenta 4 sezioni comunali, ha terminato i suoi rinnovi. Il nuovo presidente di Zona è Luca Peruzzo che presiede anche la sezione di Roncade. A comporre il Consiglio Zonale ci sono anche i presidenti delle altre sezioni: Davide Minuzzo (Pres. sezione di Monastier), Carlo Serafin (Pres. sezione di San Biagio di Callalta) e Angelo Battaglia (Pres. sezione di Zenson di Piave).