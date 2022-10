Luca Zaia positivo al Covid: «Solo qualche linea di febbre»

Contagi in aumento in tutto il Veneto: tra i nuovi positivi delle ultime 24 ore c'è però anche il presidente della Regione, Luca Zaia. Giovedì 6 ottobre, il governatore si era sottoposto ad un tampone risultato positivo. La notizia è stata diffusa da Ansa, che ha avuto conferma della positività del presidente da fonti regionali. Le condizioni di salute del governatore sono comunque buone. Zaia avrebbe solo qualche linea di febbre, si trova in isolamento domiciliare ma la sua attività lavorativa sta continuando regolarmente.