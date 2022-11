Zaia presenta il nuovo libro a Treviso: "I pessimisti non fanno fortuna"

Sabato 26 novembre, alle ore 17.30, nel Salone di Palazzo dei Trecento, il presidente Zaia presenterà al pubblico il suo libro “I pessimisti non fanno fortuna” (Marsilio editori). Nell’occasione interverrà il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Nella sua nuova pubblicazione, uscita nelle librerie martedì scorso, Luca Zaia si racconta per recuperare attraverso i ricordi lo slancio di un paese in cui non gli è mai «mancata la forza per guardare al futuro con ottimismo, anche nei momenti peggiori». Dal Veneto degli anni sessanta al benessere diffuso, dal confronto con l’immaginario televisivo all’avvento dei consumi di massa, dal falso mito di un ambiente incontaminato alle guerre le cui atrocità arrivano in diretta sui nostri schermi, l'autore si misura con temi spinosi e pregiudizi. Ne ricava indicazioni e spunti per definire quanto ancora resta da fare su questioni che, oggi più che mai, ci riguardano tutti da vicino: la conversione ecologica, le migrazioni, i diritti universali, la parità effettiva e non solo enunciata, le nuove povertà, il rapporto con i giovani, vero motore della rinascita, fino al traguardo di un’autonomia responsabile. Un itinerario dal Paese che siamo stati verso il Paese che vogliamo diventare. Il confronto di idee come antidoto alla paura e scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale, insieme, a cominciare dai giovani, “maestri di futuro”. L’evento è organizzato dall’associazione "Oltre le barriere".