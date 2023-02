Polmonite batterica, il sorriso di Luciana si spegne a 57 anni

Si era assentata da lavoro pensando di avere una normale influenza ma, nel giro di poche ore, Luciana Lorenzon ha perso la vita all'ospedale di Oderzo per una polmonite fulminante. Aveva solo 57 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la tragedia improvvisa ha lasciato senza parole la comunità di Ponte di Piave dove Luciana viveva, e i suoi colleghi della filiale Intesa Sanpaolo di Montebelluna. Mercoledì 1º febbraio Luciana aveva iniziato a sentirsi poco bene. Tosse, raffreddore e qualche linea di febbre. Tutti sintomi riconducibili all'influenza stagionale, il suo medico di base le aveva dato tre giorni di malattia per riposarsi e rimettersi in sesto. Poche ore dopo però le condizioni della 57enne sono precipitate. La mamma Bruna ha chiamato l'ambulanza e Luciana è stata portata in ospedale a Oderzo. Qui la terribile diagnosi: polmonite batterica. Giovedì 2 febbraio il suo cuore ha smesso di battere nello sconcerto generale di quanti l'avevano conosciuta. Diplomata al Mazzotti di Treviso, la 57enne aveva lavorato alla Stefanel di Ponte di Piave come addetta dell'ufficio personale, prima di iniziare una lunga carriera nelle banche della Marca: dalla Cassa rurale e artigiana del Livenza a Veneto Banca fino ad arrivare alla filiale di Intesa Sanpaolo a Montebelluna. Stiamata e benvoluta dai colleghi, amava fare del bene ed aveva una personalità molto forte. Luciana lascia la mamma Bruna, il papà Antonio, gli zii, le zie, cugini e parenti tutti. I funerali saranno celebrati lunedì 6 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Ponte di Piave. Non fiori ma eventuali offerte saranno devolute ai bambini della Sierra Leone.