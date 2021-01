Ponzano in lutto, si è spento il sorriso di Luciano Favero

Ponzano Veneto piange la scomparsa di Luciano Favero, 79 anni, figura storica del commercio locale e titolare, dal 1968 al 1995, dell'omonimo negozio di elettrodomestici e articoli per la casa nella frazione di Paderno.

Un uomo che ha fatto la storia del commercio locale grazie alla sua intraprendenza. A 27 anni la scommessa di aprire il suo negozio puntando tutto sulle prime televisioni che stavano per diventare uno degli elettrodomestici più richiesti nelle case degli italiani. Il boom di vendite fa decollare gli incassi del negozio. Luciano sposta la bottega di Via Cicogn in un negozio molto più grande e, letteralmente, sotto casa dove continua a vendere elettrodomestici e prodotti per la casa. E' la consacrazione che lo fa diventare uno dei negozianti più conosciuti di Ponzano. Nel 1995 lascia l'attività al figlio Andrea che, insieme alla moglie, aprirà il negozio Happycasa continuando la tradizione inaugurata da papà Luciano. Due anni fa aveva festeggiato il 50esimo anniversario della sua attività. Enorme l'amore per le figlie Stefania e Angela, entrambe nate con l'atassia di Friederich. Stefania era mancata nel 2007, mentre Angela è stata seguita fino all'ultimo da papà Luciano. Prima di Natale, il 79enne è risultato positivo al Covid. Trasferito al San Camillo di Treviso si è spento nella giornata di venerdì 15 gennaio. Lo piangono oggi la moglie Anna Maria, i figli Angela e Andrea, il genero Alessandro, i fratelli, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati in forma privata domani, mercoledì 20 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Merlengo.