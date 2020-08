Ciclismo trevigiano in lutto, addio al mitico Luciano Simioni

E’ venuto a mancare in questi giorni un grande amico e appassionato del ciclismo e del settore giovanile, Luciano Simioni. Aveva 81 anni ed era molto conosciuto e soprattutto benvoluto da tutti. Era molto legato al benemerito Gruppo sportivo Postumia 73 Dino Liviero e presenziava a tutte le gare organizzate e dove erano impegnati i ragazzi del sodalizio di Castelfranco Veneto.

A ricordarlo con commozione i dirigenti dello stesso gruppo sportivo che nel dare la notizia della scomparsa hanno precisato: «Era una persona silenziosa e scherzosa ma di grande compagnia e dotata di tanta umiltà. Pur di seguire da vicino le gare - hanno precisato - Simioni percorreva tanta strada in sella alla propria inseparabile bici al mattino sfidando il caldo, il freddo e la pioggia pur di non perdersele e poi lo ritrovavamo nel pomeriggio altrove a seguire le altre corse indossando sempre la perfetta tenuta da corridore. Amava stare tra la gente e vivere tutte le emozioni che il ciclismo sa regalare. Pochissime volte e anche con il cattivo tempo - hanno concluso - aveva accettato il passaggio offerto dalle nostre ammiraglie che rientravano nelle zone di Vedelago dove risiedeva. Ora ha raggiunto i suoi campioni nel Paradiso dei ciclisti. Riposa in pace caro Luciano». Luciano lascia la moglie Elide, i figli Stefano e Nicola decine di amici e appassionati di ciclismo. I funerali saranno celebrati giovedì 13 agosto, alle ore 9.30, nella chiesa parrocchiale di Vedelago.