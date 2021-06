Mogliano Rugby in lutto: è morto l'ex presidente Lucio Marin

Un nuovo lutto ha colpito in queste ore la famiglia del Mogliano Rugby. Lucio Marin, ex presidente della squadra, è mancato all'affetto dei suoi cari nella giornata di domenica 20 giugno. Fatale un tumore contro cui ogni cura si è rivelata inutile.

A pochi giorni dall’ultimo saluto al presidente Maurizio Piccin, il Mogliano Rugby si è trovato ad affrontare un secondo, grave lutto che il Comitato Veneto ha voluto condividere con tutto il movimento, porgendo le più sentite condoglianze alla dirigenza e alla famiglia di Lucio Marin. «In poche settimane il nostro sport ha perso due dirigenti illuminati e due figure ricche di personalità e di valori, che certamente avrebbero continuato a contribuire con la propria passione, il proprio impegno e le proprie competenze a rendere il rugby veneto qualcosa di ancor più importante» il commento del presidente del Crv, Sandro Trevisan. «Nel momento di massima gioia per lo storico successo della Benetton Treviso nella Rainbow Cup, non si può non considerare quanta parte di questo risultato sia da condividere proprio con il Mogliano Rugby, e questo grazie al lavoro sul vivaio che da sempre caratterizza questo Club per volontà esplicita dei suoi presidenti, Lucio e Maurizio in primis, cui vanno i nostri pensieri più profondi» conclude in una nota ufficiale la Federazione Italiana Rugby del Veneto.