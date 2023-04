Male incurabile, addio a Luigi Bordin fondatore dell'Union Maser

Maser piange in questi giorni la scomparsa di Luigi Bordin, 71 anni, mancato all'affetto dei suoi cari a causa di una malattia contro cui ogni cura si è rivelata vana. Carrozziere di professione, viveva nella frazione di Coste dove domani, giovedì 27 aprile, gli sarà dato l'ultimo saluto alle ore 15.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Bordin (per amici e conoscenti soprannominato "Pipa") aveva lavorato per le carrozzerie Borrato e Azzurra. Raggiunta la pensione si era dedicato alle sue grandi passioni: l'agricoltura in primis (aveva ulivi e vigneti) e il calcio. Bordin infatti è stato il co-fondatore dell'Union Maser insieme a Santino Silvestri e Angelino Bastasin. La sua squadra del cuore era il Milan che, in passato, aveva seguito fino a Vienna partendo da Maser con la Panda. Per un periodo era stato anche allenatore del Volpago e del Concordia Fonte facendo appassionare decine di giovani al calcio. Memoria storica del paese, amava stare in compagnia di amici e conoscenti e aveva sempre una parola gentile verso tutte le persone che incontrava sulla sua strada. A piangerlo oggi le sorelle Gianna, Maria ed Erminia, i nipoti Moreno, Livio, Emanuela, Giuseppe, Serena e Angela, i pronipoti, la zia Teresina, amici e parenti tutti.