Addio a Luigi Rincicotti: «Pittore di immagini ritagliate dai sogni»

Ha tenuto oltre duecentocinquanta mostre personali, ricevendo più di cinquanta premi nazionali e internazionali. Luigi Rincicotti, uno tra i pittori figurativi contemporanei più apprezzati dalla critica, è mancato all'affetto dei suoi cari domenica 28 aprile: avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 13 agosto.

Originario di Fano, era arrivato in Veneto già nel 1959 e nel 1966 era stato premiato per l'allestimento del Padiglione Venezia alla Biennale d'Arte di quell'anno. La Marca trevigiana era diventata dal 1973 la sua nuova casa: Rincicotti viveva in uno splendido casale vicino a Musestre di Roncade. Inizialmente vi si era trasferito con la moglie Maria Vittoria Porcellini. Rimasto vedovo aveva vissuto gli ultimi 34 anni con la compagna Donatella e la figlia Lara che lo hanno assistito fino alla fine. Da giovane aveva conosciuto di persona artisti come De Chirico, Saetti, Guidi e Carena. Nel 1971 a Barcellona il primo premio assoluto fra 760 artisti di 36 nazioni, riconoscimento di cui andava molto fiero insieme a quello che, nel 2004, il Senato gli aveva tributato consegnandogli il premio Faber in Campidoglio. Le ultime opere di Rincicotti risalgono al 2019 nonostante la malattia che l'aveva colpito gli avesse limitato l'uso della mano destra. Sempre apprezzato dalla critica, Lucia Majer aveva scritto di lui: «Rincicotti si esprime attraverso immagini che sembrano ritagliate da un sogno». Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, lo ha ricordato come un grande artista del suo tempo, esprimendo alla famiglia di Rincicotti il cordoglio dell'intera amministrazione comunale. L'ultimo saluto all'artista sarà celebrato sabato 4 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Musestre.