Addio a Luigia Spilimbergo, indimenticabile prof di matematica

Il suo cuore ha smesso di battere martedì 15 febbraio all'età di 98 anni ma, per moltissimi suoi ex studenti, il ricordo di Luigia Spilimbergo continuerà a vivere ancora a lungo. Per quarant'anni Luigia ha insegnato nelle scuole di Oderzo e Motta di Livenza diventando un simbolo di emancipazione femminile e professionalità.

Appassionata di latino fin da piccola, aveva studiato in un liceo di Udine per volere del papà calzolaio. Dopo il diploma con il massimo dei voti era arrivata la laurea in Matematica all'Università degli studi di Padova. Durante la guerra andava a fare gli esami in bicicletta partendo da Oderzo e arrivando fino all'ateneo patavino. Oltre al suo lavoro e allo studio, Luigia amava la natura e le passeggiate in montagna. Non si era mai sposata e non aveva figli ma le migliaia di studenti a cui ha insegnato la ricordano ancora con grandissimo affetto e stima. L'ultimo saluto sabato 19 febbraio, alle ore 15, nel Duomo di Oderzo.