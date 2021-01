Covid, addio a Luisa Zaccarin: mamma del presidente dell'Israa

Israa di Treviso in lutto per la scomparsa di Luisa Zaccarin, mamma del presidente Mauro Michielon. Ospite della casa di riposo "Rosa Zalivani", aveva contratto il Covid un mese fa. Da quel giorno le sue condizioni di salute si sono aggravate sempre di più, portandola al decesso lunedì 4 gennaio. Aveva 90 anni.

I familiari le hanno dedicato una citazione di Sant'Agostino nell'epigrafe: «Coloro che ci hanno lasciato non sono degli assenti, sono degli invisibili. Tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime». La signora Luisa aveva superato indenne la prima ondata Covid. Ricoverata in casa di riposo aveva imparato ad usare il telefono per tenersi in contatto giornaliero con i familiari. Fino ad ottobre i contagi nelle rsa dell'Israa avevano raggiunto solo Casa Albergo Salce. Una situazione che si è aggravata nelle ultime settimane. Luisa lascia il figlio Mauro, la nuora Nives, l'adorata nipote Marta, il fratello Gian Paolo e la cognata Elisabetta uniti ai parenti tutti. I funerali saranno celebrati venerdì 8 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Treviso, in forma strettamente privata.