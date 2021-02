Un anno senza Luna Park, lettera aperta dei giostrai ai sindaci

Mi presento, sono Eva Torricelli.

appartengo alla categoria dello Spettacolo Viaggiante (giostree luna-park itineranti). Risiedo a Castelfranco Veneto, ma vorrei tanto poter dire che abito in tutto il Veneto perché ciò starebbe a significare che la mia attività è ripresa come prima dell’emergenza Covid-19. Sono una dei rappresentanti della piattaforma FB #iovadoallunapark nata per sensibilizzare la grave situazione che ha colpito la nostra categoria sotto il profilo economico e psicologico a causa della pandemia. Domani, 24 febbraio 2021, è il triste anniversario della nostra chiusura. Le giostre sono ferme ufficialmente da 12 mesi. Per altri da molto prima perché a causa del termine della stagione, molti si sono fermati dadicembre del 2019. Ad oggi, non abbiamo alcuna prospettiva lavorativa, pochi parlanodi NOI e del nostro futuro.Siamo tra le categoriedimenticate, classificate tra le non essenziali. Nell'estate 2020 i Luna-Park itineranti sono stati penalizzati dalla maggior parte dei sindaci. E questo nonostante ci fossimo adeguati in ogni minimo dettaglio alle linee guida, molto stringenti, approvate da STATO-REGIONI e ZERO CONTAGI registrati nei pochi Luna-Park operativi. Amministrazioni comunali che, nonostante avessimo tutte le carte in regola per esercitare in TOTALE SICUREZZA, emettevano autonomamente ordinanze restrittive; annullavano manifestazioni sagre/fiere,anche 3 giorni prima dell'evento,o addirittura il giorno stesso della presunta apertura a spese già fatte, togliendoci qualsiasi altra alternativa di lavoro. Gestisco con la mia famiglia le gabbie volanti e un chiosco di panini, su 25 sagre programmate da marzo a dicembre ne abbiamo svolte solo 2.

Io svolgo gran parte della mia attività in Veneto, ma la situazione è la stessa da nord a sud e lo posso confermare da tutte le testimonianze e segnalazioni che ricevo ogni giorno sulla mia piattaforma. Vi invito a verificare #iovadoalLunaPark (facebook). Il nostro lavoro è fatto di molti sacrifici e molta passione; è tramandato da generazioni. È una tradizione storicache non deve essere cancellata né dimenticata!!!! Mi rivolgo a tutte le persone che hanno imezzi per far presente il problema; mi rivolgo a tutti i sindaci e alle amministrazioni comunali affinché facciano in modo che non si ripeta nuovamente il trattamento ricevuto la scorsa estate e che non operino una discriminazione lavorativa come già accaduto perché noi siamo pronti a ripartite in sicurezza secondo i piani Anti-Covid-19. Tutti avranno visto quante persone affollano i centri storici e relativi locali, supermercati, mercati settimanali per non parlare dei grandi centri commerciali dove l’assembramento è notevolee al chiuso. Non fraintendetemi, tutto normale fin qui, del resto “la vita va avanti!”.

Ma le mie domande sono:

•perché non possiamo svolgere il nostro lavoro in sicurezza, all'aperto dove il rischio contagio è nettamente minore?

•esistono lavori di serie A e di serie B? L'indignazione mia, di altri colleghi, di molte persone esterne al nostro lavoro è quella di non capire perché ci siano così tante contraddizioni su chi deve e chi non deve lavorare. Se il rimedio è la chiusura, che lo sia per tutti. Siamo davvero esasperati.Quanto male può fare un giro in giostraall’aperto? Ridate a famiglie e bambini il diritto al divertimento e alla spensieratezza! Ridateci il nostro lavoro affinchétorniamo a riportare gioia e felicità nei paesi. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, ma non possiamo...smettere di vivere!

Eva Torricelli (portavoce #iovadoalLunaPark)