Lutto in città, se ne è andato Corrado Cecconato

Aveva festeggiato da poco i 60 anni di matrimonio con Nerina, l'amore della sua vita e l'inseparabile compagna. Poi, improvvisamente, il male si era affacciato nella sua vita, fino a ieri, quando la malattia ha avuto la meglio.

Ha destato particolare cordoglio in città la notizia, arrivata oggi lunedì 14 febbraio, della scomparsa di Corrado Cecconato, uno dei protagonisti dell'ascesa dell'allora Lega Nord in città. Prima consigliere comunale nei due mandati in cui fu sindaco Giancarlo Gentilini (nel 1994 e nel 1998) entrò a far parte della giunta guidata da Gian Paolo Gobbo, nel 2002, con il ruolo di assessore alle attività produttive e al sociale.

Cecconato, classe 1931, solo 14enne iniziò a lavorare come garzone da Fabris Tessuti di Piazza Indipendenza. Ventiquattro anni dopo, nel 1969, diventò proprietario dell'attività, che rilevò insieme a due colleghi, scrivendo una storia di successo nel settore tessuti e delle confezioni e diventando in oltre 70 anni di carriera un punto di riferimento e uno tra i migliori interpreti del commercio trevigiano. E' stato anche presidente di Federmoda.

«Qualche giorno fa - è il ricordo dell'amico ed ex sindaco Giancarlo Gentilini - mi ha telefonato. Era stanco e provato per la malattia, ho pensato che mi volesse solo salutare. Era un uomo di altri tempi, una statura morale e una rettitudine senza confronti. E soprattutto una persona innamorata della sua città». I funerali si terranno mercoledì mattina, 16 febbraio, presso la chiesa di San PioX.